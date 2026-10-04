В Тульской области ПВО сбили четыре украинских БПЛА

Всего с момента объявления угрозы атаки в Тульской области уничтожены 12 украинских беспилотников.В небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России было сбито четыре украинских беспилотных летательных аппарата.
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