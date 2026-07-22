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В Стамбуле сильный шторм нарушил работу аэропорта и повалил деревья

В Стамбуле сильный шторм нарушил работу аэропорта и повалил деревья

Мощный шторм обрушился на Стамбул в среду, 22 июля. Удар стихии нарушил работу авиагавани и повалил деревья в нескольких районах турецкого мегаполиса, сообщила в X газета Hürriyet Основной удар урагана пришелся на европейскую часть города.

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