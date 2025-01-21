Более 60% опрошенных россиян столкнулись с оскорблениями в интернете

Две трети опрошенных россиян (63%) столкнулись с оскорблениями и грубостью в интернете. Об этом говорится в результатах исследования аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), с которыми ознакомились «Известия» 21 января.
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