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Более 60% опрошенных россиян столкнулись с оскорблениями в интернете

Более 60% опрошенных россиян столкнулись с оскорблениями в интернете

Две трети опрошенных россиян (63%) столкнулись с оскорблениями и грубостью в интернете. Об этом говорится в результатах исследования аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), с которыми ознакомились «Известия» 21 января.

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