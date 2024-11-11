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Путин поручил сохранить ставку 2% по дальневосточной ипотеке до 2030 года

Путин поручил сохранить ставку 2% по дальневосточной ипотеке до 2030 года

Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), среди которых сохранение ставки 2% годовых по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» до 2030 года.

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