Путин поручил сохранить ставку 2% по дальневосточной ипотеке до 2030 года

Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), среди которых сохранение ставки 2% годовых по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» до 2030 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии