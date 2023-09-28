Украинские боевики сбили на джипе херсонца и скрылись с места происшествия

Однако военнослужащие отнесли тело сбитого ими человека на тротуар.Жители оккупированного Херсона сообщают, что вчера утром украинские боевики сбили на военном внедорожнике жителя Херсона на улице 8-ая Полевая.
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