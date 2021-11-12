Есть чем порадовать: прогноз погоды на выходные в Уссурийске (интерактивная карта)

Есть чем порадовать: прогноз погоды на выходные в Уссурийске (интерактивная карта)

Вторые выходные ноября сделают уссурийцам хорошо. Антициклон принесет солнечную и комфортную погоду, сообщили ИА UssurMedia синоптики "Примпогоды".

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