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Царьград

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Экс-вице-мэр Челябинска Крехтунов стал врио вице-губернатора Брянской области

Экс-вице-мэр Челябинска Крехтунов стал врио вице-губернатора Брянской области

Евгений Крехтунов, до этого занимавший пост вице-мэра Челябинска, стал временно исполняющим обязанности вице-губернатора Брянской области и будет курировать природные ресурсы, лесное хозяйство, экологию и обращение с твердыми коммунальными отходами.

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