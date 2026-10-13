Экс-вице-мэр Челябинска Крехтунов стал врио вице-губернатора Брянской области

Евгений Крехтунов, до этого занимавший пост вице-мэра Челябинска, стал временно исполняющим обязанности вице-губернатора Брянской области и будет курировать природные ресурсы, лесное хозяйство, экологию и обращение с твердыми коммунальными отходами.