Как морпехи США, детского психолога в Москве обокрали (+ реакция либерального сообщества)

Любопытно, однакоПолитикаКак морпехи США, детского психолога в Москве обокрали (+ реакция либерального сообщества) автор - Рассказы дяди Вовы И снова здравствуйте. Расскажу вам небольшую историю, которая случилась буквально вчера.Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNikolay StepanovА почему столько синтаксических ошибок? Сперва с запятыми разберись, недоумок, а потом только суйся сюда со своими "гениалними мислями".Максим ЧернышовА по твоему только грамотеи имеют право делиться своими мыслями?! Ты видать тоже исключительный?!Максим ЧернышовА по твоему только грамотеи имеют право делиться своими мыслями?! Ты видать тоже исключительный?!Nikolay StepanovЭтих "грамотеев" читают сотни людей и делают выводы об их интеллекте. Безграмотность вызывает отвращение у читателей. И какими мыслями может делиться недоучка?ААлексейА по сути, замечания будут?БОРИС КУЛАНИНВолки позрные, бомжи подзаборные. ...гнать всех надоВасилий ИвановичСраная либерастня бегом лизать очко хозяинуКомментировать
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