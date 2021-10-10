Любопытно, однако

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Как морпехи США, детского психолога в Москве обокрали (+ реакция либерального сообщества)

Как морпехи США, детского психолога в Москве обокрали (+ реакция либерального сообщества)

автор - Рассказы дяди Вовы И снова здравствуйте. Расскажу вам небольшую историю, которая случилась буквально вчера.

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Nikolay Stepanov
А почему столько синтаксических ошибок? Сперва с запятыми разберись, недоумок, а потом только суйся сюда со своими "гениалними мислями".
Максим Чернышов
А по твоему только грамотеи имеют право делиться своими мыслями?! Ты видать тоже исключительный?!
Максим Чернышов
А по твоему только грамотеи имеют право делиться своими мыслями?! Ты видать тоже исключительный?!
Nikolay Stepanov
Этих "грамотеев" читают сотни людей и делают выводы об их интеллекте. Безграмотность вызывает отвращение у читателей. И какими мыслями может делиться недоучка?
Алексей
А по сути, замечания будут?
БОРИС КУЛАНИН
Волки позрные, бомжи подзаборные. ...гнать всех надо
Василий Иванович
Сраная либерастня бегом лизать очко хозяину

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