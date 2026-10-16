Появление российских реактивных беспилотников застало Украину врасплох. Об этом 16 октября сообщила газета The Wall Street Journal.
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