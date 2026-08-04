Жара уходит: в центральной России ожидаются смерчи и похолодание

Жаркая погода, установившаяся в центральных регионах страны, продержится лишь до середины месяца. Затем, по прогнозам синоптиков, наступит резкая перемена: температура воздуха пойдёт вниз, а вместо солнечных дней придут дожди, грозы и сильные ветры.
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