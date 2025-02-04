В Новосибирске начался суд над создателем группы «Синий кит» Погибловым

Ленинский районный суд Новосибирска начал рассмотрение дела Ильи Погиблова, который через создание группы «Синий кит» побуждал детей причинять себе вред, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии