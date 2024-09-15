Алаудинов отказался спасать добровольно сдавшихся в плен ВСУ бойцов «Ахмата»

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны России и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов прокомментировал в своих соцсетях обращение бойцов подразделения «Ахмат» с просьбой вызволить их из украинского плена.
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