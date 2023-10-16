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Следователи организовали проверку после нападения на бригаду скорой в Петербурге

Мужчина набросился на бригаду частной скорой помощи в школе олимпийского резерва. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту нападения на фельдшера скорой помощи в Петербурге.

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