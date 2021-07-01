"Это нонсенс" - глава МВД о насилии над женщинами и детьми

Женщины и дети оказались слабой частью населения, которая подвергается постоянному насилию. Как сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, в 80 процентах случаев насилие над детьми совершается близкими и родственниками, передает Tengrinews.
Женщины и дети оказались слабой частью населения, которая подвергается постоянному насилию. Как сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, в 80 процентах случаев насилие над детьми совершается близкими и родственниками, передает Tengrinews.
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