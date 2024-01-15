Сын Диего Марадоны считает, что его отцу помогли уйти из жизни

Диего Марадона скончался в ноябре 2020 года. Легенде мирового футбола было всего 60 лет. Причиной смерти легендарного спортсмена стал острый отек легких, начавшийся на фоне обострения хронической сердечной недостаточности.
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