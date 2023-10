Как добиться грандиозного успеха в завоевании внешних рынков и покорить ниши, на которых тебя никто не ждал? Наконец, лучшие экспортеры этого года — лауреаты и призеры конкурса «Экспортер года» — поделятся своим опытом и лайфхаками в преодолении текущих ограничений, расскажут о том, как им удается успешно выводить свою продукцию на международный рынок В 2022 году […] The post Лучшие из лучших: лауреаты премии «Экспортер года» поделятся своим уникальным опытом покорения внешних рынков first appeared on Tochka Zрения.