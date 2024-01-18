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В США предупредили, что конфискация активов России не станет панацеей для Киева

В США предупредили, что конфискация активов России не станет панацеей для Киева

Западные чиновники на форуме в Давосе поддержали идею конфискации российских активов на сумму 300 млрд долларов и передачи их в пользу Украины, однако считают необходимым выработать надежные юридические механизмы, сообщает Reuters.

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