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Аргументы недели

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Остин: США без колебаний будут действовать, чтобы поддержать оборону Израиля

Остин: США без колебаний будут действовать, чтобы поддержать оборону Израиля

Соединенные Штаты без колебаний будут действовать, чтобы поддержать оборону Израиля. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступил руководитель американского министерства обороны Ллойд Остин.

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Комментарии
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Samarium
Следующий удар следует нанести по объектам сша.... и безо всяких колебаний....
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