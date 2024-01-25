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Что делать школе с детьми мигрантов?

Что делать школе с детьми мигрантов?

Пора вернуть советскую программу «Русский язык как иностранный» и «Русский язык в современном мире» 14 января Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 4 декабря 2023 года, сообщает пресс-служба Кремля.

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Комментарии
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ЮЮ
Юлия Юлия
Несчастные учителя, которых заставляют учить этих...
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24 мин.
Андрей Stan
На хрен этот безвизовый со Ср.Азией?!... Только ВИЗы... для тех кто по квоте... А их семьи пускай сидят дома... и изучают русский язык и законодательство... ))) Первый косяк, не важно кем... Солидный штраф и предупреждение... 2 косяк? Увольнение и депортация &quot;главы семейства&quot;... Косяк - административное нарушение... Уголовка отдельно... Если семейство уже в России? Дождаться окончания календарного учебного года и депортация... По квоте приглашать только специалиста... а весь выводок пусть ишакам хвосты крутит, в своем кишлаке...
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23 мин.
Елена Смирнова
с языка сняли, то же самое хотела написать! в школу должны брать детей, уже знающих русский язык!!!, кто не может-не хочет, домой на родину!!! хватит!!! а еще лучше сделать чистку и 98% домой !!!
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12 мин.

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