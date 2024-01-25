Что делать школе с детьми мигрантов?

Андрей Stan

На хрен этот безвизовый со Ср.Азией?!... Только ВИЗы... для тех кто по квоте... А их семьи пускай сидят дома... и изучают русский язык и законодательство... ))) Первый косяк, не важно кем... Солидный штраф и предупреждение... 2 косяк? Увольнение и депортация "главы семейства"... Косяк - административное нарушение... Уголовка отдельно... Если семейство уже в России? Дождаться окончания календарного учебного года и депортация... По квоте приглашать только специалиста... а весь выводок пусть ишакам хвосты крутит, в своем кишлаке...