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FPV-дрон как главная проблема современной войны. Надо срочно решать вопрос с дронами-камикадзе

FPV-дрон как главная проблема современной войны. Надо срочно решать вопрос с дронами-камикадзе

После материала об изменениях, которые принесло применение новейших или ранее мало применяемых систем вооружения в тактику и стратегию современного боя разгорелась дискуссия о том, как купировать одну из самых опасных угроз для бойцов и техники – дроны вообще и особенно FPV-дроны.

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