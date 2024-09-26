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Царьград

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Невролог рассказала, как алкоголь и курение влияют на мозг человека

Невролог рассказала, как алкоголь и курение влияют на мозг человека

Неправильное питание также представляет опасность.Врач-невролог Анастасия Тарасова рассказала Life.ru, как образ жизни, рацион питания, физическая активность и настроение влияют на состояние головного мозга человека.

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