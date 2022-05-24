24.05.22==Балтийский гамбит: чем решила пожертвовать Финляндия ради членства в НАТО

За выбор властей граждане этой страны могут заплатить дважды ФИНЛЯНДИЯ НАТО ГАЗ РОССИЯ ГАЗПРОМ Вслед за электричеством в Финляндию перестал поступать и российский трубопроводный газ.
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