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Царьград

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ФСБ показала кадры допроса террористов, готовивших убийство бойца СВО

ФСБ показала кадры допроса террористов, готовивших убийство бойца СВО

ФСБ опубликовала видео допроса задержанных иностранцев, которые собирались убить ветерана СВО по заданию украинских спецслужб, но потерпели неудачу на этапе сборки бомбы - она сдетонировала и едва не самих убила киллеров.

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