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Пентагон отказался оценить заявление президента Южной Кореи о ядерном оружии

Пентагон отказался оценить заявление президента Южной Кореи о ядерном оружии

Официальный представитель Пентагона генерал Пэт Райдер в рамках своего выступления на брифинге заявил, что не станет комментировать слова  президента Южной Кореи Юн Сок Еля о возможности размещения или создания ядерного оружия на территории страны.

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