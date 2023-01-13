Пентагон отказался оценить заявление президента Южной Кореи о ядерном оружии

Официальный представитель Пентагона генерал Пэт Райдер в рамках своего выступления на брифинге заявил, что не станет комментировать слова президента Южной Кореи Юн Сок Еля о возможности размещения или создания ядерного оружия на территории страны.
Официальный представитель Пентагона генерал Пэт Райдер в рамках своего выступления на брифинге заявил, что не станет комментировать слова президента Южной Кореи Юн Сок Еля о возможности размещения или создания ядерного оружия на территории страны.
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