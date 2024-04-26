В Пермском Политехе создали прототип роботизированной системы для контроля браконьерства

Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Ловля рыбы на Сахалине и в других регионах России грозит серьезными природными последствиями – если выловить больше некоторого количества подводных обитателей в реке, она может опустеть навсегда.
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