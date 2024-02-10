22 штурмовика ВС РФ разгромили 200 боевиков ВСУ на севере Приютного

Российские войска накрыли штурмом один из ключевых укрепрайонов ВСУ на южнодонецком фронте. Незаметно подобравшись к позициям противника, наши бойцы, вчетвером, меньше чем за час захватили шесть опорных пунктов в окрестностях Приютного.