22 штурмовика ВС РФ разгромили 200 боевиков ВСУ на севере Приютного

Российские войска накрыли штурмом один из ключевых укрепрайонов ВСУ на южнодонецком фронте. Незаметно подобравшись к позициям противника, наши бойцы, вчетвером, меньше чем за час захватили шесть опорных пунктов в окрестностях Приютного.
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