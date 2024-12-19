Добровинский раскрыл имя ухажера Алсу

Развод Алсу с Яном Абрамовым стал одной из самых обсуждаемых событий 2024 года. Певица приняла решение завершить свои отношения с супругом после того, как в интернете вновь всплыли слухи о его романе с бывшей девушкой Тимати.
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