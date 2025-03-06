Известный моддер исправил заикания и стабильность ПК-версии Monster Hunter Wilds Monster...

Известный моддер исправил заикания и стабильность ПК-версии Monster Hunter WildsMonster Hunter Wilds, несмотря на свой масштаб и популярность, страдает от многочисленных технических неисправностей и проблемы заиканий, мешающих плавному игровому процессу.
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