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Царьград

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Президент Румынии запросил отправку 20 военных в коалицию НАТО

Президент Румынии запросил отправку 20 военных в коалицию НАТО

Румыния выражает озабоченность по поводу нарастания напряжённости на восточном фланге НАТО. Президент Никушор Дан обратился в парламент с просьбой согласовать отправку 20 военных в штаб коалиции, подтверждая готовность армии участвовать в стратегическом планировании и киберзащите.

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