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Глава футбольной федерации Испании покинет пост на фоне скандала после того, как поцеловал футболистку в губы

Глава футбольной федерации Испании покинет пост на фоне скандала после того, как поцеловал футболистку в губы

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес уйдет в отставку после того, как после финала женского Чемпионата мира поцеловал в губы футболистку сборной.

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