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Энциклопедия Техники

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Трактор Ростсельмаш 1370 – новая «классика» по-ростовски…

Трактор Ростсельмаш 1370 – новая «классика» по-ростовски…

﻿﻿8 октября на выставке «Агросалон-2024» Ростсельмаш впервые представил публике полностью переработанную и обновленную модель трактора 1370 мощностью 370 л/с.

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