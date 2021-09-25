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Ежедневники и календари. На что тратит наши деньги Государственная Дума

Ежедневники и календари. На что тратит наши деньги Государственная Дума

Гуляй, Вася, от рубля и выше: Госдума тратит миллионы рублей на китайские смартфоны, настенные календари и нагрудные значки.

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Samarium
Не то слово...КПД этой структуры близок к нулю...Но, удобно... проголосуют и примут все, что им укажут...
Скиф Туран
В США, только президент пользуется бесплатным медицинским обслуживанием. Вся остальная президентская рать, оплачивает лечение из своего кармана. И членовозы у них куплены на свои сбережения а не на деньги налого - плательщиков.
Эдуард Белозеров
Думские утырки тоже могут платно лечиться только им придётся поднять сильно зарплату, все же отлично это знают. И все равно они будут хитрить и изворачиваться. В думу России рвутся не для блага страны а только для личного обогащения.
Alexander Kozlov
Неужели они не могут эту мелочевку купить из своих огромных зряплят? Мы же со своих скудных доходов покупаем, экономя на макарошках.
Vasily Golov
Что Вы вопросы к федеральным депутатам. Как живут региональные? Не знаете.Посмотрите бюджет любого региона и оцените затраты.общий объем доходов областного бюджета в сумме 69 473 361 876,09 рубля,объем расходов областного бюджета в сумме 74 522 205 091,68 рубля;Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 35 552 453.87 руб; Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 234 934,90 руб.

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