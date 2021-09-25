Ежедневники и календари. На что тратит наши деньги Государственная Дума

Любопытно, однакоБизнес и финансыЕжедневники и календари. На что тратит наши деньги Государственная Дума Гуляй, Вася, от рубля и выше: Госдума тратит миллионы рублей на китайские смартфоны, настенные календари и нагрудные значки.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSamariumНе то слово...КПД этой структуры близок к нулю...Но, удобно... проголосуют и примут все, что им укажут...Скиф ТуранВ США, только президент пользуется бесплатным медицинским обслуживанием. Вся остальная президентская рать, оплачивает лечение из своего кармана. И членовозы у них куплены на свои сбережения а не на деньги налого - плательщиков.ЭБЭдуард БелозеровДумские утырки тоже могут платно лечиться только им придётся поднять сильно зарплату, все же отлично это знают. И все равно они будут хитрить и изворачиваться. В думу России рвутся не для блага страны а только для личного обогащения.Alexander KozlovНеужели они не могут эту мелочевку купить из своих огромных зряплят? Мы же со своих скудных доходов покупаем, экономя на макарошках.VGVasily GolovЧто Вы вопросы к федеральным депутатам. Как живут региональные? Не знаете.Посмотрите бюджет любого региона и оцените затраты.общий объем доходов областного бюджета в сумме 69 473 361 876,09 рубля,объем расходов областного бюджета в сумме 74 522 205 091,68 рубля;Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 35 552 453.87 руб; Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 234 934,90 руб.Комментировать
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