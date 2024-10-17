⏺В Джанкое выбирают главу города На вакантную должность претендуют: Виктория Орлова, Евгений Крамаренко и Игорь Ивин.
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⏺В Джанкое выбирают главу города На вакантную должность претендуют: Виктория Орлова, Евгений Крамаренко и Игорь Ивин.