Сегодня в Орле сыграют «Орел» и «Шумбрат»

Напоминаем, что из-за переноса матч очередного тура Второй лиги между «Орлом» и «Шумбратом» состоится не на выходных, а сегодня, 17 сентября.
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