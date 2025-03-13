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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Кержаков: «По игре в атаке «Спартак» смотрится предпочтительнее, «Зенит» хорош в обороне. Не согласен, что чемпионство может решиться в этом матче»

– Я не согласен, что в этой встрече может решиться чемпионство. Еще много матчей, и не надо забывать, что на первом месте «Краснодар», пусть и по дополнительным показателям.

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