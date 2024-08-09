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Петербургский дневник

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Житель Ленобласти пойдет под суд за похищение бывшей девушки

Житель Ленобласти пойдет под суд за похищение бывшей девушки

Мужчина пояснил, что просто хотел понять причину их расставания В Петродворцовом районе Петербурга будут судить 45-летнего жителя Ломоносовского района Ленобласти, который обвиняется в похищении бывшей девушки.

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