Биолог Стоянова сообщила о трансформации токсичных веществ в полезные препараты

Исследования ученых показали, что ядовитые вещества в малых дозах могут приносить пользу. В эпоху Возрождения Парацельс заявил, что определение яду дать невозможно, так как его влияние на организм зависит от дозировки.
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