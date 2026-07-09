Москвичам назвали сроки улучшения погоды в столице

Улучшения погоды в Москве стоит ждать во второй половине июля. Об этом RT заявила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова В ближайшие выходные, 11-12 июля, погода будет неустойчивой, предупредила эксперт.
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