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Москвичам назвали сроки улучшения погоды в столице

Москвичам назвали сроки улучшения погоды в столице

Улучшения погоды в Москве стоит ждать во второй половине июля. Об этом RT заявила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова В ближайшие выходные, 11-12 июля, погода будет неустойчивой, предупредила эксперт.

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