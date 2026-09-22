Назван неожиданный признак настоящего друга

Профессор Гарварда Артур Брукс рассказал, как понять – друг настоящий или нет. «Знаете, кто такой настоящий друг? Бесполезный друг», — отметил Брукс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Фёдор Конюхов отп...
- Россияне хотят бы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым