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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Киловаттный ускоритель NVIDIA B200 Blackwell появится в 2025 году Компания Dell во время к...

Киловаттный ускоритель NVIDIA B200 Blackwell появится в 2025 году Компания Dell во время к...

Киловаттный ускоритель NVIDIA B200 Blackwell появится в 2025 годуКомпания Dell во время конференции, посвящённой квартальному отчёту, подтвердила подготовку ускорителя нового поколения NVIDIA B200 семейства Blackwell для ресурсоёмких ИИ-задач и НРС-приложений, на что обратил внимание ресурс Videocardz.

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