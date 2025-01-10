Лиза Пескова, которая не знает Россию

Не пойму, статья о дочери или о папе? Если о дочери, так это никому не интересно, мало ли детей Российской «элиты» шляется по Парижам. А если о папе, который лобзает руки престарелым дамам, защищает «испуганного патриота» Ваню, в промежутках между посещением сомнительных премьер в Москве, как сказал его шеф «пургу гонет» и так все ясно. Статья носит откровенно заказной характер пятой колонны. Бог автору судья, ведь деньги не пахнут.

И

Искандер

Да чего там «дочь Елизавета – гражданка Франции». У Пескова сын от первого брака гражданин ВКБ. От второго брака аж ТРИ ребенка (Елизавета, Мик и Дэни) – граждане ВКБ. И, напоследок – вишенка на торте. От Навки, гражданки США - дочь Надежда, аж с ТРОЙНЫМ гражданством: США, России и Франции. При этом Песков (по словам Президента) «несёт такую пургу», что уши скручиваются. Какое, на хрен, значение имеет место проживания Лизы Песковой? Для России она - отрезанный ломоть. А вот почему пургоносец Песков, с кроличьим старанием плодящий граждан недружественных стран, трогательно оправдывающий «испуганцев» и лобзающий ручки старой лахудры Пугачёвой, пребывает на своей должности… Хрен его знает.