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Лиза Пескова, которая не знает Россию

Лиза Пескова, которая не знает Россию

soullaway soullaway Помните, как нам старательно пытались навязать мысль о том, что дети отечественной элиты живут в странах НАТО? О, пару лет назад мне регулярно попадались статьи на эту тему и некоторым из них я даже верил.

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Комментарии
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ВС
Владимир Степанян
Не пойму, статья о дочери или о папе? Если о дочери, так это никому не интересно, мало ли детей Российской «элиты» шляется по Парижам. А если о папе, который лобзает руки престарелым дамам, защищает «испуганного патриота» Ваню, в промежутках между посещением сомнительных премьер в Москве, как сказал его шеф «пургу гонет» и так все ясно. Статья носит откровенно заказной характер пятой колонны. Бог автору судья, ведь деньги не пахнут.
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1 час.
И
Искандер
Да чего там «дочь Елизавета – гражданка Франции». У Пескова сын от первого брака гражданин ВКБ. От второго брака аж ТРИ ребенка (Елизавета, Мик и Дэни) – граждане ВКБ. И, напоследок – вишенка на торте. От Навки, гражданки США - дочь Надежда, аж с ТРОЙНЫМ гражданством: США, России и Франции. При этом Песков (по словам Президента) «несёт такую пургу», что уши скручиваются. Какое, на хрен, значение имеет место проживания Лизы Песковой? Для России она - отрезанный ломоть. А вот почему пургоносец Песков, с кроличьим старанием плодящий граждан недружественных стран, трогательно оправдывающий «испуганцев» и лобзающий ручки старой лахудры Пугачёвой, пребывает на своей должности… Хрен его знает.
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1 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Все они - &quot;одного поля ягоды&quot;! ЧУЖИЕ.
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1 час.

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