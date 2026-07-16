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Закон, порядок, государство

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СПГ из России наводнил ЕС. "Двойная оплеуха": Путин выбил лицемерам зубы

СПГ из России наводнил ЕС. "Двойная оплеуха": Путин выбил лицемерам зубы

Рекордные объемы закупок российского СПГ выявили лицемерие Европы, пишет колумнист The Telegraph. Обещание ЕС всесторонне поддерживать Киев оказалось притворством: ради экономической выгоды континент сохраняет энергетические связи с Москвой и заодно обеспечивает приток денег в Россию.

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