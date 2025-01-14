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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики ролевой игры The Blood of Dawnwalker представили множество захватывающи...

Разработчики ролевой игры The Blood of Dawnwalker представили множество захватывающи...

Разработчики ролевой игры The Blood of Dawnwalker представили множество захватывающих подробностейСоздатели ролевого экшена The Blood of Dawnwalker из студии Rebel Wolves Конрад Томашкевич и Матеуш Томашкевич, ранее работавшие над The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, после демонстрации поведали множество захватывающих подробностей своего грядущего проекта.

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