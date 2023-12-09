США пока не применили главного своего оружия. Как будем отбиваться? F-16, которые американцы поставят Украине - вовсе не главное оружие США против нас.
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