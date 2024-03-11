Проректора российского вуза и еще 12 сотрудников осудили за миллионный ущерб

В Сыктывкаре осудили проректора Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина (СыктГУ) и еще 12 бывших и нынешних сотрудников вуза за нанесение ущерба бюджету, который оценивается в 19,5 миллиона рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии