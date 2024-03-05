На фестивале молодежи в Сириусе представили достижения российских ученых На Всемирном фестивале молодежи в Сириусе проходит выставка достижений российских и зарубежных ученых.
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На фестивале молодежи в Сириусе представили достижения российских ученых На Всемирном фестивале молодежи в Сириусе проходит выставка достижений российских и зарубежных ученых.