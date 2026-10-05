Обвиняемый в двойном убийстве в Москве не возражает против ареста

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Обвиняемый в убийстве предпринимательницы и ее дочери в Москве Теймураз Гогиашвили не возражает против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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