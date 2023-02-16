Военное обозрение

3 331 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Екатерина Смирнова
    А еще Беларусь и лично Лукашенко попали под санкции. Как не пытался Лукашенко сработать и вашим и нашим, не получилось!«Пришло время выб...
  • Екатерина Смирнова
    А какие "определенные условия"? Наверное, списать все долги, накопившиеся перед Россией за 30 лет (это огромная сумма...«Пришло время выб...
  • Игорь
    Генерал Милли: Ок...

Представитель разведки ВМС США: Китайский воздушный шар пробуждает американцев к осознанию угрозы мировому порядку со стороны КНР

Представитель разведки ВМС США: Китайский воздушный шар пробуждает американцев к осознанию угрозы мировому порядку со стороны КНР

Китайские аэростат, обнаруженный 1 февраля в небе над США и сбитый через несколько дней у побережья Южной Каролины, вызвал волну антикитайской истерии не только в политических и военных кругах, но и в американском обществе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх