Представитель разведки ВМС США: Китайский воздушный шар пробуждает американцев к осознанию угрозы мировому порядку со стороны КНР

Китайские аэростат, обнаруженный 1 февраля в небе над США и сбитый через несколько дней у побережья Южной Каролины, вызвал волну антикитайской истерии не только в политических и военных кругах, но и в американском обществе.
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