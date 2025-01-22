Курс доллара с начала недели опустился почти на 4%

Курс доллара по отношению к рублю на Forex 22 января опускался ниже 97,7 рублей впервые с 14 ноября. В январе традиционно наблюдается снижение спроса на валюту со стороны импортеров, что связано с сезонными факторами, в том числе с новогодними каникулами.