Срок обучения в российских вузах по новой модели составит до шести лет

Полностью перевести российские вузы на новую систему Минобрнауки рассчитывает постепенно После перехода российских университетов на новую модель высшего образования продолжительность учебы будет зависеть от выбранной специальности.
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